Paparac je bil prepozen, golega Jerneja mu ni uspelo ujeti: Obdarjen kot ...

Jernej Tozon, eden izmed četverice lepotcev skupine Čuki, je pred dnevi obiskal obalo.

»Rad pridem za vikend na morje ter obiščem vsa obalna mesta, posedim na pijači in uživam v, še vedno, toplem soncu. Še posebej sprehod tik ob morju ima poseben čar, slani vonj in šum morja pa pomirjata po delovnem tednu,« je povedal prikupni Jernej, ki pa je s sprehoda objavil precej zgovorno fotografijo. »Voda je bila zelo topla, in ker nisem imel kopalk, plaža pa temu primerna, sem odvrgel vsa oblačila. Zelo prijetno in osvežilno je bilo, priznam.«

Želeli smo tudi fotografijo s sprednje strani, saj vendar nudisti ničesar ne skrivajo, a je Jernej v smehu dejal: »Znano je, kakšni smo Ločani, saj imamo zamorca v grbu.« Doma je namreč iz Škofje Loke, kjer je v grbu mesta resnično zamorec.

Grb Škofje Loke. FOTO: osebni arhiv

Katera je med kopanjem imela čast videti to zamorsko obdarjenost, nam ni hotel razkriti, zatrdil pa je, da je še vedno ista.