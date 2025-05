Panonski blues: Ditkina pesem hrepenenja, ujeta med svetlobo in temo

Panonski blues je skladba, ki s svojim posebnim ritmom, razpoloženjem in tematiko odstopa od glasbenih stvaritev, ki smo jih pri koroški kantavtorici sicer vajeni. Kot pove že naslov, se spogleduje z bluesom ter slika bolj mistične ravninske občutke. Pesem je našla prav posebno mesto v Ditkinem koncertnem repertoarju in doživela izjemen odziv občinstva. Je zgodba o iskanju ljubezni in hrepenenju dveh osamljenih duš. Dva pola, svetlobe in teme, ljubezni in žalosti, sta ujeta v edinstveni videopodobi, kar dodobra podkrepi dramatično uglasbitev čustveno močnih verzov.

Posebnost videospota je v tem, da je ustvarjen v virtualnem okolju. Priprava oz. izdelava je zahtevala veliko natančnosti, potrpežljivosti in vztrajnosti ter posledično več časa. Izdelek je nastal v sodelovanju s producentom Dobranom Laznikom in fotografinjo Niko Hölcl, ki delujeta pod umetniškim imenom Una Dua. Za skladbo stoji uigrana ekipa, ki že desetletje ustvarja z ljubeznijo do poezije in glasbe. Ditka je avtorica glasbe, Feri Lainšček besedila, aranžma pa je prispeval Gorazd Čepin. Izrazit kitarski solo, ki pesmi daje poseben pečat, je posnel Jan Lužnik.

Medtem ko Panonski blues nabira vtise, Ditka svojo pot že pelje naprej – v svet. Kantavtorica se sicer trenutno aktivno posveča dokončanju novega albuma, ki pa bo tokrat prvi, ki bo v celoti v angleškem jeziku, z njenimi avtorskimi besedili in glasbo.