Panika in jok, kdo bo koga: le trije ostali v Masterchefu

Sodniki so bili neizprosni, ob določenih kuhanjih tudi v šoku. FOTO: Pop TV, posnetek zaslona

Kimi je v določenem trenutku zajokala, a se ni predala. FOTO: Pop TV, posnetek zaslona

Luka ji je dal nasvet, a ni ji več šlo. FOTO: Maja

Maša je komaj čakala, kaj bodo rekli sodniki. FOTO: Pop TV, posnetek zaslona

inso štirje tekmovalci, ki so se podali v boj za polfinale, morali pa so kuhati ikonične jedi vseh sezon kuharskega šova. Odpirali so skrivnostne škatle, pod katerimi niso vedeli, kaj se skriva. Škatle pa so prinašale različno število zvezdic. Odločali so se različno, eni so izbrali jed z eno zvezdico, drugi s tremi. Na kuharskih položajih se je bila prava drama, Kimi je po prvi uspešni jedi pogumno izbrala slavno francosko sladico croquembouche, ki je bila odkrita in prinašala pet točk ob pravilni pripravi in videzu.V treh urah kuhanja, kolikor so jih imeli na voljo, sodniki večkrat niso bili zadovoljni s krožnikom. Eni so popravljali, drugi so se odločili za drugo jed.Žiga je odprl še zadnjo skrivnostno škatlo, pripraviti je moral segedin. Do konca pa je bilo le še 15 minut, zato se je odločil, da ne bo več kuhal. Bruno pa se je kljub štirim minutam lotil snežene kepe. Ni mu uspelo.Pogumna Kimi je odlično pripravila in napolnila profiterole, a postavitev ji je povzročala kopico preglavic. Roke je imela opečene zaradi vroče karamele, kamor je pomakala kroglice, a se ji vseeno ni izšlo ... »Kimi mi ti vsi trije čestitamo iz dna srca za tvoj pogum. Šla si na vse ali nič,« je rekel. Njeno sladico so kljub slabšemu videzu pokusili in dejali, da je zelo dobra. »Če je mene zj***konstrukcija, to ne pomeni, da nimam slaščičarskega znanja.«Šest zvezdic je s kuhanjem osvojila Maša, po pet zvezdic pa Žiga in Bruno. Ti trije so se uvrstili v polfinale, izpadla je Kimi. »Nisem razočarana, ker sem dala vse od sebe in danes sem naredila več kot oni vsi trije skupaj,« je ob odhodu dejala izpadla tekmovalka.