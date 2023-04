Pahorju je šlo vse narobe: Občutek je bil katastrofalen (FOTO)

Nekdanji predsednik republike Borut Pahor je tudi strastni tekač, redno pa se udeležuje tudi maratonov – tako doma kot v tujini. Tokrat se je podal na tekaško preizkušnjo v Berlin, kjer pa mu ni šlo ravno vse po načrtih. Od operacije prostate je minilo šele mesec dni in očitno njegovo telo še ni bilo pripravljeno na takšen napor.

»Komaj sem se privlekel v cilj Berlinskega polmaratona. Nisem imel pojma o doseženem rezultatu, kmalu po startu mi je odpovedala ura. Občutek je bil katastrofalen. Ker od operacije pred mesecem dni nisem nič tekel, so me po vsega 7 km začeli grabiti krči. Po 10 km so me začeli mnogi prehitevati. Osredotočil sem se samo še na to, da pritečem v cilj. Zato sem bil prijetno presenečen, da sem tekel 1.58.25, kar je glede na vse precej ok,« je svojo izkušnjo v Nemčiji opisal Pahor.

Takoj po teku je bil nekdanji predsednik še nekoliko zaskrbljen, saj je bilo v urinu nekaj krvi. A kot pravi, je zdaj vse v redu. »Drugače je pa bilo vse skupaj čudovita izkušnja v mrzlem in vetrovnem Berlinu,« je še sklenil Pahor.