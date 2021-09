Pahorjeva snaha ujeta v tangicah (FOTO)

Tisa in Luka. FOTO: Instagram, posnetek zaslona

Sinje v zadnjem obdobju razpet med Dunajem, Berlinom in Ljubljano. Ko ni okupiran s študijem in z delom, si čas vzame tudi za svoje dolgoletno dekle, ki je nase že večkrat opozorila na instagramu. Tam svojim sledilcem na ogled postavlja tudi svoje zasebne trenutke in tako smo te dni lahko občudovali, kako sta si golobčka privoščila užitke v eni od nastanitev v Logarski dolini.Par o svojem zasebnem življenju ni preveč skrivnosten. Tako Luka kot Tisa z sledilci rada delita svoje romantične trenutke, s katerimi dokazujeta, da sta neločljiva.