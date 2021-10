Pahorja z letala klicala Merklova in ga presenetila s svojimi željami (FOTO)

Biti dober gostitelj je želja vsakega, ki k sebi povabi obisk. Načrtuje se vse do zadnje podrobnosti, a kaj se zgodi, če se obisk premisli in nas tik pred zdajci postavi pred dejstvo, da bi k nam prišel na drugo lokacijo? To se je zgodilo našemu predsedniku države, ki ga je uro pred sprejemom poklicala nemška kanclerka. Kljub nepričakovanemu klicu je izurjena ekipa sodelavcev s Pahorjem na čelu uspela Merklovi izpolniti željo.»Uro pred prihodom kanclerke Merklove na Brdo, so iz njenega letala prosili, da prestavimo vročitev odlikovanja z Račjega otoka v grad. Z majhno, super pridno ekipo sodelavcev smo skupaj in pravočasno vse uredili, kljub temu, da se je samo dvorano stran že začel sprejem za voditelje Evropske unije,« je zapisal Pahor na Instagramu.V vsej naglici in zagotovo manjšemu stresu oziroma stresnemu hormonu adrenalin, je na pomoč pri pripravi dvorane pomagal tudi predsednik, ki je poskrbel za zadnje podrobnosti in da je bilo vse videti kot iz škatlice.Pahor je v torek na Brdu pri Kranju nemško kanclerko, ki se poslavlja s položaja, odlikoval z redom za izredne zasluge, ki velja za najvišje slovensko odlikovanje. Prejela ga je za osebne zasluge za poglobitev vsestranskih odnosov med Slovenijo in Nemčijo ter verodostojno evropsko voditeljstvo.