Pahor, zaradi nevarne nesreče ostal brez ljubega hobija

Slovenski predsednik Borut Pahor je znan po svojem aktivnem načinu življenja in skorajda ni športa, ki ga ne bi preizkusil. Malokdo pa ve, da se je v času volilne kampanje zelo rad sproščal v sedlu in to je bil njegov ljub hobi. Vse dokler ga ni prekinila nesreča, ki mu je preprečila nadaljevanje. Takole je zapisal na svojem Instagramu:

»Pred 10 leti smo že čez poletje začeli zelo intenzivno kampanjo za predsedniške volitve. Utrujenost sem premagoval z jahanjem na Andrejevem Ranču pri Celju. Nevarna nesreča sredi septembra, zaradi katere sem pristal v bolnici, pa je to za večno prekinila. Toda čudoviti spomini ostajajo.«