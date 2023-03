Pahor zapustil bolnišnico: z brado ga še niste videli (FOTO)

Nekdanji predsednik države Borut Pahor je v zadnjih dneh poročal z bolniške postelje, kjer je okreval po operaciji prostate. Svoje sledilce je opozoril, naj ne »bodo neumni kot on,« ki je operacijo trikrat prestavil. »Samo profesionalnosti in predanosti čudovite ekipe celjske bolnišnice gre zahvala, da te neumnosti nisem dražje plačal,« je bil iskren.

Borut in Luka Pahor. FOTO: Zaslonski Posnetek

Ekipi celjske bolnišnice z dr. Sandijem Potekom na čelu se je iz srca zahvalil. »Ne gre samo za to, da se lahko popolnoma zaneseš na njihovo strokovno znanje, bogato te obdarujejo tudi s svojo dobro dušo. Zelo se me je dotaknilo, ko mi je med močnimi krči in ukrepanjem zdravnika, sestra ponudila roko v pomoč. Tega ne bom nikoli pozabil. Celotna ekipa je popolnoma predana svojemu poslanstvu. Globok priklon,« je zapisal ganjeni Pahor.

Po odpustu iz bolnišnice ga je čakalo novo presenečenje, saj ga je sin Luka presenetil v njegovi pisarni. »Iz celjske bolnišnice sem v Ljubljani najprej zavil v pisarno. V njej se super počutim, pogrešal sem jo in obe dekleti. Vesel sem bil, ker me je tam pričakal tudi Luka, še toliko bolj, ker sva bila oba neobrita,« je duhovito zapisal in objavil njuno skupno fotografijo dveh neobritih mož.