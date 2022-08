Pahor zaplesal na poroki, vendar ni vrtel svoje Tanje (FOTO)

Predsednik republike Borut Pahor je polno zaseden in njegovim obiskom različnih dogodkov ni videti kraja. Tako ga je pot zanesla tudi na kraško poroko, kjer potekajo prav posebni običaji in vsako leto več tisoč ljudi z zanimanje spremlja tradicionalno ohcet. Tudi Pahor se je udeležil množičnega dogodka in celo zaplesal. Vse skupaj je zabeležil tudi na instagramu, kjer je objavil tudi fotografijo plesa z žensko, ki ni bila njegova Tanja.

»S strašno radovednostjo in veseljem sem na predvečer kraške ohceti z večtisočglavo množico pričakal prihod nevestine bale iz zamejskega Cola v Repen. Krasno razpoloženje ljudi je preseglo moja najvišja pričakovanja, tako da naju je z županjo Kosmina zaneslo na plesišče. Bodočima mladoporočencema Dani in Ivanu sem podaril Kogojevo srce z najboljšimi željami za njuno ljubezen in srečno družino.«