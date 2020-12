Pahor vzel škarje v roke, odziv nekaterih brutalen

Predsednik državesi je zaradi svojih objav na družbenih omrežjih že pred leti v tujih medijih prislužil naziv predsednik Instagrama. S svojimi objavami pogosto zbuja zgražanje, številnim pa se zdijo čisto simpatične. Nič drugače ni z eno izmed zadnjih objav, na kateri je videti predsednika, kako s škarjami striže božično žito.Preberite tudi:Pahor se je dela lotil zelo resno, lahko bi rekli da s kirurško natančnostjo. Nadel si je namreč kirurško masko (v teh časih je ta sicer pogosta na obrazih tudi tistih, ki nis(m)o kirurgi) in z izredno resnim izrazom na obrazu opravil tradicionalno striženje žita v tem predbožičnem času.»Z vsem spoštovanjem...A resno? To je enako, kot bi jaz v službo privlekla legokocke, pa mislim, da me ne plačujejo za to. Država gre v maloro, vi se greste pa vrtnarja! Prosim, zbudite se!« je bila ostra ena izmed sledilk, drugi pa se je spraševal, ali je izgubil kakšno stavo ali se sam iz sebe norce dela?Medtem ko so nekateri takšno početje Pahorja označevali za otročje in neprimerno, pa so mu drugi pošiljali ljubezen in ga vzeli v bran, da si je pač božično žito pokosil in da naj mu dajo mir.