Pahor v pisarni s svetlolaso kolegico (FOTO)

Predsednik države Borut Pahor je v svoji pisarni gostil že mnoge znane in manj znane obraze. V času, ko ima predsedniška palača dan odprtih vrat, se v njegovi pisarni zvrstijo radovedni otroci, ki jim Pahor tudi dovoli, da se usedejo za njegovo delovno mizo. Medtem ko skuša predsednik države osrečiti mlajše, pa poskrbi tudi za izpolnitev želja njegovih starejših kolegov. Tako je te dni bila na obisku v Sloveniji slovaška predsednica države Zuzana Čaputova, ki si je zaželela fotografirali prav v Pahorjevi pisarni.

»Ko je slovaška predsednica in prijateljica danes v okviru uradnega obiska prestopila prag moje pisarne, je takoj prepoznala detajle in predlagala, da narediva pred mizo 'fejmič foto' (slavno fotografijo, op. p ). Vse to in več pozna iz mojega instagrama. Jaz pa wau, a res,« je zapisal (nelektorirano) Pahor, ki ga na instagramu spremlja 128.000 sledilcev.

Kljub očitno posebej izraženi želji Čaputove, da se fotografira skupaj s Pahorjem v pisarni, pa ta fotografija ni prišla v njen ožji izbor fotografij z obiska po Sloveniji.

Na instagramu je med drugim objavila, da je bila na uradnem obisku v Sloveniji, kjer jo je sprejel Pahor z vojaškimi častmi, skupaj z delegacijo županov večjih slovaških mest se je seznanila z ravnanjem z odpadki v ljubljanski občini, obiskala je tudi Triglavski narodni park.

Medtem ko Pahorju narašča število sledilcev na instagramu, pa mu podpora med državljani, kot kaže pada. Najnovejša raziskave družbe Valicon je pokazala, da so Slovenci od marca največ zaupanja izgubili v policijo, predsednika republike, zdravstvo in NIJZ. Občuten padec, za 22 točk, je doživel tudi predsednik republike s stopnjo zaupanja –39, kar je najslabše doslej.