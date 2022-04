Pahor spet presegel samega sebe: poglejte, kaj mu je uspelo (FOTO)

Dobro že vemo, da je predsednik republike Borut Pahor navdušeni in izkušeni tekač. Bolj kot se mu izteka mandat, hitrejši je, pravzaprav.

Na Istrskem maratonu, ki za marsikaterega zagretega tekača pomeni začetek in prvi cilj v sezoni, se je Pahor pohvalil z novim hvalevrednim dosežkom. Uresničil je cilj in razdaljo 21 km pretekel pod mejo ure in 50 minut, kar je njegov najboljši rezultat v zadnjih šestih letih.

Takole je zapisal na instagramu: »Istrski maraton je bil prva od letošnjih priložnosti, da izpolnim novoletno obljubo. Torej, teči 21 km pod 1.50.00, kar bi bil najboljši čas v zadnjih 6 letih. No, in? No, in? Jaaa, 1.48.07, modeli, noro. Začel sem pa tako slabo, da je bilo sramotno. Potem pa sem se zbudil in začel uživati. Wau, sem vesel!«