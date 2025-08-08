Pahor šokiral s počitniško fotografijo: »Pa kaj sem jaz pred leti volil« (FOTO)

Odkar je Borut Pahor zaključil svojo dolgo in izredno uspešno politično kariero, se je precej sprostil. Počne tisto, v čemer uživa, in se uči novih veščin. Med slednje spada tudi seznanjanje z družabnimi mediji, brez česar v današnjem času pač ne gre.

Močno je povečal prisotnost na Instagramu, kjer redno objavlja sproščene vsebine, ki pritegnejo tudi mlade, obenem pa vsem, ki ga spremljajo, odstrejo tančico v njegovo zasebno življenje. Fotografije nekdanji predsednik države in vlade namreč rad pospremi s kakšnim osebnim zapisom, ki razkrije kaj o njegovem življenju in preteklosti.

Tako je te dni objavil počitniško fotografijo, na kateri vidimo zgornji del njegove roke, ki jo krasi tetovaža v obliki delfinčka. Mnogi so ob tem debelo pogledali, težko si je namreč predstavljati, da bi se pod vedno elegantnimi Pahorjevimi poslovnimi oblekami skrivale telesne poslikave. »Pa kaj sem jaz pred leti volil,« se je glasil komentar enega od šokiranih sledilcev, ki so bili sicer v manjšini. Nekdanji premier je sicer pojasnil, da ne gre za pravi tatu.

»Pred okoli 40 leti sem bil kot študent poleti v kolonijah ZPMS najprej učitelj plavanja, potem pedagoški vodja in zadnje leto študija tudi vodja kolonije. In otrokom je bilo blazno všeč, če smo si to flikali nase,« je ob fotografiji zapisal nekdanji politik, ki se pogosto z nostalgijo spominja brezskrbnih dni svoje mladosti.