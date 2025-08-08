NOSTALGIČNO

Pahor šokiral s počitniško fotografijo: »Pa kaj sem jaz pred leti volil« (FOTO)

Odkar se je umaknil iz politike, sledilce redno razveseljuje s hudomušnimi objavami na družabnih omrežjih.
Fotografija: Borut Pahor je vedno bolj aktiven na družabnih omrežjih. FOTO: Črt Piksi
Odpri galerijo
Borut Pahor je vedno bolj aktiven na družabnih omrežjih. FOTO: Črt Piksi

S. N.
08.08.2025 ob 11:23
08.08.2025 ob 11:23
S. N.
08.08.2025 ob 11:23
08.08.2025 ob 11:23

Poslušajte

Čas branja: 1:41 min.

Odkar je Borut Pahor zaključil svojo dolgo in izredno uspešno politično kariero, se je precej sprostil. Počne tisto, v čemer uživa, in se uči novih veščin. Med slednje spada tudi seznanjanje z družabnimi mediji, brez česar v današnjem času pač ne gre. 

Močno je povečal prisotnost na Instagramu, kjer redno objavlja sproščene vsebine, ki pritegnejo tudi mlade, obenem pa vsem, ki ga spremljajo, odstrejo tančico v njegovo zasebno življenje. Fotografije nekdanji predsednik države in vlade namreč rad pospremi s kakšnim osebnim zapisom, ki razkrije kaj o njegovem življenju in preteklosti. 

Tako je te dni objavil počitniško fotografijo, na kateri vidimo zgornji del njegove roke, ki jo krasi tetovaža v obliki delfinčka. Mnogi so ob tem debelo pogledali, težko si je namreč predstavljati, da bi se pod vedno elegantnimi Pahorjevimi poslovnimi oblekami skrivale telesne poslikave. »Pa kaj sem jaz pred leti volil,« se je glasil komentar enega od šokiranih sledilcev, ki so bili sicer v manjšini. Nekdanji premier je sicer pojasnil, da ne gre za pravi tatu. 

»Pred okoli 40 leti sem bil kot študent poleti v kolonijah ZPMS najprej učitelj plavanja, potem pedagoški vodja in zadnje leto študija tudi vodja kolonije. In otrokom je bilo blazno všeč, če smo si to flikali nase,« je ob fotografiji zapisal nekdanji politik, ki se pogosto z nostalgijo spominja brezskrbnih dni svoje mladosti.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Borut Pahor delfin morje počitnice

Priporočamo

Bralec ogorčen nad obnašanjem voznikov: »Nastajajo nove nesreče, ego jim ne da miru« (FOTO)
Poglejte, s čim se po Ljubljani prevaža Dončić! Težko ga boste zgrešili (VIDEO)
Pahor šokiral s počitniško fotografijo: »Pa kaj sem jaz pred leti volil« (FOTO)
Premium Photo
Renata Bohinc: Mislila sem, da ne bom več ljubila (Suzy)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Komentarji:

Priporočamo

Bralec ogorčen nad obnašanjem voznikov: »Nastajajo nove nesreče, ego jim ne da miru« (FOTO)
Poglejte, s čim se po Ljubljani prevaža Dončić! Težko ga boste zgrešili (VIDEO)
Pahor šokiral s počitniško fotografijo: »Pa kaj sem jaz pred leti volil« (FOTO)
Premium Photo
Renata Bohinc: Mislila sem, da ne bom več ljubila (Suzy)

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.