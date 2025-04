Pahor Sloveniji sporočil usodno namero: »Odločitev je padla. Grem na ...«

Bivši predsednik države Borut Pahor je znan tudi kot velik ljubitelj družabnih omrežij. Njegove objave so pogosto deležne veliko pozornosti, dejaven je na Facebooku in Instagramu, a zdaj bo naredil korak naprej. Šel bo še na eno družabno omrežje. Tako je Sloveniji sporočil:

»Odločitev je padla. Grem na Tik Tok. In to so moji novi sodelavci, Lana, Lev in Mark. Vsi imajo devetnajst (19) let, tako da so vsi skupaj mlajši od mene. In točno to je prevagalo. Mladost, znanje,, inovativnost. Lana bo psihologinja, Lev finančni matematik, Mark živi & uživa. Ko mi je pred meseci Lev pisal, da bi radi zame delali Tik Tok, sem jih zavrnil, ker so Agencija za digitalni marketing 3A Media, z agencijami pa ne delam. Ampak tip je težil in bil pripravljen na vse. Ok, jaz tudi in smo se danes zmenili. Ustvarjali bomo tako, da bomo uživali. Štartamo maja«