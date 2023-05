Pahor se v zadnjih desetih letih ni skoraj nič postaral

Bivši predsednik Slovenije Borut Pahor je na instagramu objavil zelo zanimivo sliko, na kateri lahko vidimo, da je bil pred desetimi leti skoraj enakega videza, kot je danes. Danes ima samo kakšen dodaten siv las.

Pahor sicer s sliko ni želel pokazati, da se skoraj da ni postaral (vsaj zapisal ni tega), temveč je želel poustvariti sliko, ki jo je naredil pred desetimi leti z nadobudnim šolarjem.

V svoji objavi je zapisal: »Danes sem imel pogovor z dijaki Gimnazije Celje - Center. Po koncu pride k meni orjaški model in mi na telefonu pokaže fotko drobčkanega tipčka, ki mi sedi na kolenu. Pojasni mi, da sva to midva dolga leta nazaj in nažica, do fotko poustvariva. Ja ja, ni problema, Miha. Hvala, ker si me nežno objel.«

Njegova slika je požela veliko odobravanja s strani sledilcev, saj jo je všečkalo skoraj pet tisoč uporabnikov, kar seveda ni malo.

Preberite še: