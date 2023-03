Pahor se je oglasil iz bolniške postelje: je s tem prizadel Hrvate? (FOTO)

»V bolniški sobi imam zdaj končno čas, da zase in za vas sestavim lestvico TOP 10, lestvico 10 naj vseh sort reči po mojem okusu. Za začetek sem sestavil lestvico najljubših mest v tujini, kjer bi tudi sicer želel živeti. Če nam bo všeč, bomo naredili še kakšno. Mimogrede, ko sem pogledal ta seznam, sem ugotovil, da so vsa mesta ob morju,« je zapisal Borut Pahor.

Na seznamu Pahorjevih najljubših mest ob morju so Barcelona, Porto, Nica, Valetta, Monte Carlo, New York, Istanbul, San Francisco, Lizbona, Dunaj. A nekateri so opazili, da na njem ni mest naših sosednjih držav, kot sta Italija in Hrvaška, ki imata tudi morje, a kaže, da bivšemu predsedniku bolj ležijo bolj oddaljene destinacije.

Pahor sicer v bolnišnici po operaciji prostate dobro okreva. A priznava, da mu je žal, da se na operacijo ni odpravil že prej. »Ne bodite neumni kot jaz. Tisti, ki imate težave s povečano prostato, ne odlašajte z operacijo. Jaz sem. Samo profesionalnosti in predanosti čudovite ekipe celjske bolnišnice gre zahvala, da te neumnosti nisem dražje plačal. Poseg in ukrepanje po njem sta zahtevni stvari. Napake, da sem trikrat prestavil operacijo, ne bi ponovil.«

