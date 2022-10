Pahor s šokantno izpovedjo: Zvečer sem se po padcu s konja zbudil iz nezavesti blizu Celja ...

Predsednik Borut Pahor redno preseneča s svojimi izjavam in tudi tokrat ni razočaral. Na instagramu je razkril dogajanje pred 10 leti, ko je pri nesrečnem padcu s konja obležal nezavesten. Povedal je tudi, kaj je temu sledilo in kako se je vse skupaj razpletlo.

»Sredi septembra pred 10 leti, bilo je v petek zvečer, sem se po padcu s konja zbudil iz nezavesti v gozdu blizu Celja in nekako sem kljub bolečinam zlezel nazaj na konja, ki me je varno pripeljal do njegove domačije. Nekaj dni sem preživel v UKC zaradi počene križnice. Zato ni bilo enostavno 14 dni kasneje opravljati delo v slovenjgraški metal tovarni opreme. Vendar sem imel čudovite sodelavce, ki so me bodrili in mi pomagali zlasti pri prenašanju težkih metalnih plošč. Ko sem pred nekaj dnevi šel iz prireditve v Libeličah in mimo te tovarne sem se ponovno spomnil te posebne, a učinkovite kampanje.«