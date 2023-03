Pahor razkril svoje nove sanje. Presenečeni boste, kaj si želi do upokojitve (FOTO)

Naš bivši predsednik Borut Pahor, potem ko je, več kot uspešno izpeljal dobrodelno akcijo s katro, že snuje nove načrte. Ima nove sanje in kot je razkril seveda na instagramu upa, da bo do upokojitve privarčeval dovolj sredstev za nakup barke. Staro barko bo prenovil, napoveduje in z njo odplul v Sredozemlje.

Ob tem je sledilcem pokazal tudi svojo prvo barko. »Ker seveda ni imela trdega dna, sem doma iz lahke plošče izdelal pod. Vse skupaj se je zdelo precej kul, vendar nisem 100 % zbrusil robov. Zato sem vsega pol ure po ponosnem izplutju neslavno potonil«, je še razkril.

