Pahor razkril, kaj to poletje počne na morju: »V bistvu je to delo na črno« (FOTO)

Nekdanji slovenski predsednik Borut Pahor živi res pestro življenje. Kaj vse se mu dogaja, objavlja na družbenih omrežjih, kjer ga spremlja ogromno ljudi (samo na Instagramu ima več kot 150 tisoč sledilcev). Letošnje poletje je izkoristil tudi za obisk Umaga, kjer pomaga pri privezu bark ob pomol.

»'Nekam pozno ste prišli letos,' me je smejaje se oštela šefica Ine na obali Umaga. Vendar sem se takoj lotil dela. S Tanjo prihajava vsak dopoldan v bife Ine, jaz pa med kramljanjem pomagam barkam, da se privežejo ob pomol. V bistvu je to delo na črno, ker potem mnogi plačajo kave in podobne reči. Vsi so prijazni, nekateri pa osupli, zlasti potem, ko vidijo, da tam pijem kavo in sem pravzaprav gost. Ah, počitnice,« je zapisal Pahor.

Pahor je pred nekaj dnevi na Instagramu objavil še en zapis, ki je povezan s Hrvaško. Spomnil je na dogodek, ki se je zgodil na tisti dan pred 16 leti in v katerem je bil tudi sam udeležen.