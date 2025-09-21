Pahor priznal, kaj ga je župnik Martin Golob naučil: »Res je to prijavil« (FOTO in VIDEO)

V razprodani Festivalni dvorani je pred dnevi potekal že 3. dobrodelni večer Založbe Družina. Na temo 'Ko življenje obrne smer' so razmišljali duhovnik Martin Golob, maneken Alen Kobilica in pevka Tanja Žagar, ki je ob spremljavi zbora Osnovna šola Alojzija Šuštarja tudi zapela svojo pesem s pomenljivim besedilom.

Martin Golob, priljubljeni duhovnik, ki zna z besedo in srčnostjo doseči vsakogar, je bil že tretjič del navdihujočega dobrodelnega pogovornega večera. Tik pred začetkom dobrodelnega večera je bil dobro razpoložen. Bivšega predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja je v družbi Alena Kobilice podučil, kako se streže s sodobno tehnologijo.

Tako, da se ne vidi podbradek

Fantje so posneli skupno fotografijo, pozabili pa na Tanjo Žagar, ki so jo sledilci Pahorja pogrešali, kot smo zasledili v komentarjih.

»Evo, pred vami ste dve fotografiji. Eno sem posnel jaz in drugo župnik Martin Golob - sinoči, pred začetkom dobrodelnega večera, ki ga je v Festivalni dvorani pripravila založba Družina in v katerem je gostil Alena Kobilico in Tanjo Žagar. Bi uganili, čigava je katera? No, naj vam namignem. Ko je vzel moj telefon v roke, je učeno povedal, 'da je treba selfi narediti tako, da se ne vidi podbradek'. Res je to prijavil.«

Pod objavo se je usul plaz všečkov in komentarjev, objavljamo le nekaj izmed njih. »Ta druga je Martinova. Je že 'zverziran' v tem. Tudi 'moj oz. naš' selfie je naredil zelo spontano in pod pravim kotom, pa še dolgo roko ima, da vse ujame v objektiv.«, »Kje imate pa Tanjo, fantje?«, »Carji.«

