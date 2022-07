Pahor ponosno pokazal Zekijo (FOTO)

»Če pridem zelo zgodaj zjutraj v službo srečam našo zlato Zekijo, ki tako lepo in pridno skrbi za urejenost naših prostorov. Ob dnevu odprtih vrat me obiskovalci večkrat vprašajo, koliko ljudi skrbi za čistočo uradnih in predsednikovih prostorov. Samo moja ljuba prijateljica, gospa Zekija,« so besede Boruta Pahorja, predsednika države.

Usuli so se različni komentarji – od čestitk Zekiji do vprašanj za predsednika, ali ji stisne v roke kakšen evro, glede na to, da ima minimalno plačo.