Pahor objemal svojo tajnico, oglasila se je Rosvita (FOTO)

Borut Pahor je očitno pravi gentelmen, ki ceni delo svojih zaposlenih. V eni izmed objav se je pred časom zahvalil svoji čistilki, tokrat pa je čestitke namenil svoji dolgoletni tajnici, ki je praznovala okrogel življenjski jubilej. Objavil je tudi fotografijo, kjer ji je podaril čudovit šopek in jo ljubeče objel. Zraven pa je zapisal:

»Moja čudovita Marinkica je imela precej okrogel življenjski jubilej. Z Marinko, mojo tajnico, sodelujeva že 1/4 stoletja. Šopek rožic je drobna pozornost za njeno izjemno delovno zavzetost in njeno neomajno človeško podporo, s katero me razvaja. Hvala, ljuba Marinčica.«

Pod objavo so se vsule čestitke, oglasila pa se je tudi voditeljica in novinarka Rosvita Pesek, ki je zapisala: »Za precej okrogel jubilej se Marinki z najlepšimi željami in močnim objemom pridružujem tudi jaz. Čestitam.«

