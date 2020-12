Močan potres z epicentrom v hrvaškem mestu Petrinja smo občutili tudi Slovenci in Slovenke. Kakšne pa so posledice v predsedniški palači, je na instagramu objavil predsednikter zapisal: »Predsedniška palača, ki je stara 122 let in je prestala rušilni potres leta 1895. Danes. Preživela.«Med drugim je ponekod popadal omet, razpokale so stene, so za STA navedli v uradu predsednika republike.Na Hrvaškem je v potresu umrlo več ljudi, morebitne preživele v ruševinah še iščejo s psi