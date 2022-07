Pahor na pikniku pri Tini in Massiju, pohvalil se je s to fotografijo (FOTO)

V prihajajoči zimi bo minilo že deset let od tiste neverjetne, nenadkriljive in zgodovinske sezone, ko je najboljša slovenska alpska smučarka Tina Maze z zmagovitim nizom osvojila rekordnih 2414 točk - česar doslej ni uspelo še nobenemu smučarju ali smučarki pred njo.

Gre za dosežek, na katerega sta skupaj s partnerjem Andreo Massijem ob vseh zlatih kolajnah z velikih tekmovanj najbolj ponosna. Zato sta se odločila obletnico tudi posebej proslaviti in znova skupaj zbrati prijatelje, ki so jima tedaj stali ob strani. Na pikniku, ki sta ga pripravila doma v Gorici, so se zbrali nekdanji člani ekipe aMaze, med drugim Livio Magoni, Mauro Pini, Sandi Murovec in drugi.

Da se je družil s Tino, Massijem in štiriletno Anouk pa se je te dni pohvalil tudi predsednik republike Borut Pahor. Ob fotografiji je zapisal: »Z veseljem sem prejšnji vikend sprejel prijazno vabilo Tine Maze in Andree Massija na njun piknik, kjer sta v družbi prijateljev proslavila 10. obletnico Tininega vzpona na športni Olimp.«