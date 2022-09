Pahor je bil v New Yorku ni mogel mirovati (FOTO)

V Centralnem parku v New Yorku je preteklo v soboto potekal dobrodelni koncert Global Citizen, na katerem so zbirali sredstva za boj proti revščini in podnebnim spremembam. Udeležence koncerta je preko video povezave med drugimi pozdravil ameriški predsednik Joe Biden, slovenski predsednik Borut Pahor pa je množico nagovoril v živo in tudi na Instagramu zapisal: Dobro, da mi prej niso povedali, da bo tam 60.000 ljudi. Ko sem stopil na oder, me je ta prekrasna slika prepolnega Centralnega parka in visokih stolpnic sončnega New Yorka v ozadju popolnoma prevzela. Prelepo.«

Borut Pahor z Joe in Jill Biden. FOTO: Uprs

V Centralnem parku se je na šest ur dolgem koncertu zbralo na tisoče ljudi, med nastopajočimi pa so bili Metallica, Mariah Carey in Maneskin. Organizatorji koncerta so obiskovalce žrebali in delili vstopnice v zameno za obljubo, da bodo delovali proti revščini v svetu. To je bil že deseti tovrstni festival, potekal je v času splošne razprave voditeljev na zasedanju Generalne skupščine ZN v New Yorku.

Borut Pahor z Donaldom in Melanio Trump. FOTO: Uprs

V govoru množici je slovenski predsednik opozoril na svetovno prehransko krizo in dejal, da je Slovenija slišala pozive ter bo zagotovila pomoč tistim, ki jo najbolj potrebujejo. »Ponosen sem, da lahko povem, da smo zagotovili 1,23 milijona evrov v podporo organizacijam civilne družbe, ki se borijo proti lakoti v podsaharski Afriki,« je dejal.

Borut Pahor z Barackom in Michelle Obama. FOTO: Uprs

Predsednik Pahor in zunanja ministrica Tanja Fajon sta v New Yorku tudi uradno predstavila kandidaturo Slovenije za članstvo v Varnostnem svetu ZN za obdobje 2024-2025.

Predsednik Pahor med tekom. FOTO: Uprs

Borut, ki je navdušen športnik in tekač, tudi v New Yorku ni mogel mirovati in se je odpravil na tek po Manhattnu. Spremljali so ga slovenski in ameriški varnostniki.

Boruta so spremljali slovenski in ameriški varnostniki. FOTO: Uprs

Borut Pahor se je v svoji predsedniški karieri srečal s tremi ameriškimi predsedniki: z Barackom Obamo, Donaldom Trumpom in Bidenom.