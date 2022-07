Pahor in Novakova ujeta med tekom: predsednica v pajkicah in brez športnega nedrčka (VIDEO)

Na povabilo predsednika Boruta Pahorja se bo danes v Sloveniji mudila novoizvoljena predsednica Madžarske Katalin Novak. Gre za njen prvi uradni obisk v Sloveniji, v državo pa je sicer prispela že v četrtek. Obisk sta začela na zelo nenavaden način. Na predvečer uradnega obiska sta tekla okrog Blejskega jezera.

Predsednica si je izbrala živahna oblačila, predvsem moderne pajkice.

Pahor in Novakova bosta v pogovorih izmenjala poglede na dvostranske odnose med Slovenijo in Madžarsko, dinamiko gospodarskega sodelovanja in dvostranskih projektov, rezultate zadnjega vrha pobude Tri morja ter njen prihodnji razvoj, situacijo na zahodnem Balkanu v kontekstu širitve evroatlantskih integracij ter dodelitev statusa kandidatke BiH za članstvo v EU.