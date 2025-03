Pahor doživel presenečenje, poglejte, kaj mu je storil neznanec (FOTO)

Nekdanji predsednik Slovenije Borut Pahor je na družbenem omrežju Instagram zelo aktiven in svojim sledilcem redno sporoča, kaj se mu v življenju dogaja. Tako je storil tudi danes, ko je razkril, da ga je skrivnostni gospod počastil s hrano in pijačo. Pahor bi to verjetno lahko sam brez težave plačal, a je nad potezo tega gospoda vseeno navdušen.

»Zjutraj sem bil že zelo zgodaj v vikend pisarni v Neubaru. Ko sem se okoli poldneva odpravil na kosilo in hotel plačati za rogljiček, dve kavi in dve limonadi, je gospodična povedala, da je nek gospod že vse poravnal. Nista me hotela zmotiti, ker sem bil zatopljen v delo. “Joj, kako lepo,” sem vzkliknil, “Božiček sredi pomladi.” Po tej poti se mu iskreno zahvaljujem. Po kosilu sem se odpravil na sprehod. Mislim si, vraga, tak srečen dan je, da utegne priti še Dedek Mraz.,« je Pahor zapisal na svojem profilu.

