Pahor delil redek trenutek iz intimne preteklosti (FOTO)

Predsednik državes ponosom pokaže svoje najbližje. Svojo partnerkoin njunega sinaopeva v intervjujih in o njima govori v superlativih. V enem izmed pogovorov je tudi razkril, da v preteklosti ni imel veliko časa za sina, saj je bil zelo zaposlen, zato je levji delež pri vzgoji prevzela Tanja. Luka je sicer študiral mednarodne odnose na fakulteti za družbene vede in že nekaj časa je v vezi z lepoticoZ njo se dobro razume tudi predsednik, svojega sina pa je vključil tudi v zadnjo predvolilno kampanjo, ko sta skupaj prehodila del poti po Sloveniji. Na svojem Instagramu pa je tokrat delil dragocen spomin iz preteklosti. Objavil je sebe in malega Luka na sedežni garnituri, ko se stiskata in uživata v spontanem trenutku kot oče in sin. Zraven je zapisal: »Doma v Šempetru. Luka je imel 5 let. Splezal je name in oba sva uživala svoj mir. Mladi očki naj ne podcenjujejo takih trenutkov. Neprecenljivi.«