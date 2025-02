Pa saj ni res! To se je na smučišču zgodilo tastu Davida Urankarja

Podjetnica in vplivnica Ajda Urankar, ki je žena voditelja Davida Urankarja, je na družbenih omrežjih razkrila nenavadno tatvino, ki se je zgodila njenemu očetu na avstrijskem smučišču Wagrain. Neznanec mu je ukradel smuči kar iz gondole, in to na srednji postaji gondole Rote 8er.

Ajda je ob dogodku izrazila presenečenje in razočaranje, saj je še nedavno trdila, da smučarske opreme nihče ne krade. A očetova neprijetna izkušnja je to prepričanje hitro postavila na glavo. Kot je opisala, tat sploh ni bil potnik v očetovi gondoli, temveč je očitno čakal v gneči na srednji postaji.

Ko so se vrata odprla, je preprosto segel v kabino, vzel očetove smuči redstarke in izginil. »In, ne, ni bilo po nesreči. Model se sploh ni v njihovi gondoli peljal, samo na srednji postaji je čakal v gneči, smučke vzel ven, in ko je oči opazil, da jih ni več, so se vrata že zaprla,« je opisala neprijetno izkušnjo.

FOTO: Zaslonski posnetek

Oče je šele, ko so se vrata zaprla in se gondola odpeljala naprej, ugotovil, da njegovih smuči ni več. Po Ajdinih besedah se zdi, da se je storilec dobro pripravil in premišljeno izkoristil gnečo, kar kaže na zelo predrzen način kraje.

Ajda je razmišljala, da bi se veliko lažji način tatvine zdel preprosto pobrati enega od številnih parov smuči, ki čakajo pred gostišči, a se je tat očitno odločil za bolj filmski scenarij. Kot je ironično zapisala, je očitno mislil, da je junak poceni kriminalke.

Tatvine smuči na smučiščih sicer niso redkost, a tako prebrisana in drzna tatvina iz gondole ni nekaj vsakdanjega.

Kljub temu da so tatvino hitro opazili, storilca niso našli.

Dogodek je še en opomnik, da na smučiščih nikoli ne smemo biti preveč brezskrbni, saj tatovi očitno ne izbirajo ne časa ne kraja za svoje podvige. Očeta Ajde Urankar pa kraja ni le materialno oškodovala, temveč mu je tudi uničila smučarski dan.