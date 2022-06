Otu Pestnerju življenje rešil defibrilator

Kakšen šok so doživeli obiskovalci koncerta v Rogaški Slatini, kjer se je v petek zvečer po drugem bisu, ko je ponovno prišel na oder, legendarni pevec Oto Pestner nenadoma zgrudil, znajo povedati le tisti, ki so na lastne oči opazovali pretresljivo dogajanje.

Šestinšestdesetletnik je namreč na odru doživel srčni infarkt, in to ravno ob koncu koncerta, ko bi moral zapeli le še eno pesem, a so mu v trenutku na pomoč priskočili iz publike. »Sreča v nesreči je bila, da je bilo med publiko zdravstveno osebje, ki mu je takoj priskočilo na pomoč,« je povedal njegov menedžer Gregor Karer. Dodal je, da je ključno vlogo odigral tudi defibrilator, ki je bil v dvorani, zato so ga lahko takoj začeli oživljati.

Na kraj dogodka je zelo hitro prispelo reševalno vozilo, ki je Pestnerja odpeljalo v mariborski klinični center, kjer trenutno okreva in je po besedah pevčevega menedžerja zunaj smrtne nevarnosti. »Bil sem na tem koncertu, ki je zagotovo eden najboljših, ki sem jih obiskal. Orkester je bil vrhunski, Oto in Nina Strnad pa z največjimi uspešnicami prav tako. Koncert, ki se ne pozabi nikoli. No, tega definitivno ne bo pozabil nihče! Videlo in čutilo se je, da so vsi nastopajoči res uživali in dali od sebe vse. Hvala vsem, še posebno pa vam, gospod Oto, za nepozaben večer! Želimo vam hitro okrevanje,« je le dan po dogodku zapisal eden od pretresenih obiskovalcev.

Trenutno okreva v bolnišnici v Mariboru in je zunaj smrtne nevarnosti. FOTO: Voranc Vogel, Delo

Pred meseci priznal, da je shujšal in da se počuti odlično

Česa takšnega namreč ni pričakoval nihče, saj je Oto v zadnjih nekaj tednih oddelal lepo število nastopov, pred meseci pa je priznal, da je shujšal in da se počuti odlično. Kar dvanajst kilogramov je v kratkem času oklestil s pomočjo strokovnjaka, ki je Pestnerju s posebno dieto pomagal do boljšega počutja. Sicer pa se je glasbenik lani tudi uradno upokojil in dejal, da kljub temu, da je v pokoju, ne pozna dolgčasa. Ob novici, da ga je doletela takšna usoda, so v skrbeh tudi številni slovenski glasbeniki in glasbenice, ki verjamejo, da se bo 66-letnik, o katerem pravijo, da je alfa in omega slovenske glasbe, kmalu vrnil na odre, kjer najbolj uživa.