Hajdi otroka zvezala, da bi lahko delala (FOTO)

Kako zelo naporno je lahko delo od doma, ki se prepleta s šolanjem na daljavo, nemirnimi malčki in čedalje tanjšimi živci, še posebno dobro vedo preobremenjene mame po vsej Sloveniji, ki se morajo v teh negotovih časih poleg vseh službenih obveznosti ukvarjati še s kuho, pranjem, pospravljanjem, številnimi drugimi opravki in ne nazadnje iskanjem svojega notranjega miru.

Nekaj mamic jo je okrcalo, da takšnega humorja ne razumejo, a jim je Hajdi odgovorila, da sarkazem ni primeren za vse. FOTO: INSTAGRAM

Kako bi lahko v hipu doma pomirila situacijo in si zase vzela nekaj minutk miru in tišine, je na slikovit način pokazala nekdanja otroška zvezdnica in podjetnica Hajdi Korošec Jazbinšek, ki je svoja sinova Danteja in Evana zvezala, jima zalepila usta, ju fotografirala in tako na zabaven način na glas priznala tisto, o čemer potihoma razmišljajo (skoraj) vse mame.

»Priznajte, da ste pomislile na to,« je mamice nagovorila s fotografijo, s katero jih je vsaj za trenutek spravila v dobro voljo in smeh. Isto fotografijo je Hajdi sicer objavila že lani, a ker je situacija s karantenami po šolah in vrtcih zdaj precej podobna, se je odločila osvežiti svojo objavo, obnjo pa se je spotaknilo nekaj mamic, ki so ji napisale, da takšnega humorja ne razumejo in da se ob pogledu na fotografijo prav nič ne zabavajo.

Priznajte, da ste pomislile na to!

Preostale mamice so ji stopile v bran, češ da sinovoma ni nič hudega in da sta v šali zagotovo zelo uživala, Hajdi pa je samo dodala, da sarkazma očitno ne razumejo vsi.