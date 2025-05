Otroka znanih Slovencev gresta v šov po nagrado 10 tisoč evrov (FOTO)

Priljubljeni kukarski šov za otroke Mali šef Slovenije nadaljuje z novo, 7. sezono, ki se bo začela v kratkem. Tokrat bodo tekmovalci prvič nastopili posamično. Med šestimi mladimi tekmovalci, pa sta tudi sin in hčerka dveh znanih slovenskih parov - Sia Jugovic Perjat (hčerka Teje in Janija Jugovica, spletnih vplivnežev, znanima pod imenom Coolmamacita in Coolfotr) ter Vid Volk (sin glasbenikov Marjetke in Raaya Volka).

Vid z očetom Raayem. FOTO: Sandi Fiser, Mediaspeed

Med preostalimi tekmovalci, ki se bodo še pomerili v šovu Mali šef Slovenije, so tudi: 11-letni Vasja Hojs Rakić iz Maribora, desetletna Olivija Vodovnik iz Črne na Koroškem, 12-letni Bor Jerman iz Semedele pri Kopru in devetletna Lara Jevnikar, ki obiskuje podružnično osnovno šolo v Višnji Gori.

Nagrada 10 tisoč evrov za osnovno šolo

Nagradni sklad je v celoti namenjen osnovnim šolam, iz katerih prihajajo mladi kuharji. Otroci bodo ustvarjali zdrave zajtrke in kosila, njihova dela pa bosta ocenjevala priznana kuharska mojstra Mojca Mihovec in Jorg Zupan. Letos ne bosta le sodila, temveč tudi pomagala izboljšati recepte – z nasveti o hranilnih sestavinah, videzu in enostavni pripravi. Vodenje oddaje bo znova v rokah Saša Stareta, ki bo s svojim humorjem popestril dogajanje.

Tudi letos bodo tekmovalci kuhali za svojo šolo. Šest finalistov si bo razdelilo 30.000 evrov, ki jih prispeva Mercator, zmagovalec pa bo prejel pokal, naziv Mali šef Slovenije in 10.000 evrov za šolske pripomočke. Denarne nagrade so razporejene po lestvici: 1. mesto 10.000 evrov, 2. mesto 6.000 evrov 3. mesto 5.000 evrov, 4. mesto 4.000 evrov, 5. mesto 3.000 evrov in 6. mesto 2.000 evrov.

Sia Jugovic Perjat. FOTO: Pop Tv

Kdo je Sia Jugovic Perjat?

Devetletnica obiskuje OŠ Domžale, podružnična šola Ihan. Mala kuharska navdušenka iz Ihana najraje pripravlja sirnike in zdrave sladice skupaj z mami. Njeni najljubši jedi sta piščančja obara in špageti z mesnimi kroglicami, ki ju z veseljem skuha njen tati – sicer tudi njen največji kuharski vzornik, skupaj s teto Majo. Najraje kuha za svojo družino, še posebej pa za bratca Inaja, ki ga pogosto preseneti s kaj sladkega.

Čeprav ne mara zelenjave in se pri kuhanju izogiba čebuli, obožuje čokolado, hrenovke v testu, pico in sladoled. Njena največja pregreha? McDonald's in sladkorna pena – a mami jo pusti le občasno. Družinski hit v kuhinji so stickyi fingersi, obožuje pa tudi brownieje od tatija in oreo cheesecake od mamice. V prostem času rada pleše hip hop, se udeležuje mažoretk, likovno ustvarja, poje in rola, najljubša knjiga pa je Lootie Brooks bi se najrajši udrla v zemljo.

Vid Volk. FOTO: Pop Tv

Kdo je Vid Volk?

13-letni Vid obiskuje OŠ Brezovica pri Ljubljani. Ta samostojni kuharski navdušenec najraje zavihne rokave in samostojno pripravi golaž ali polnjenega piščanca. Med jedmi je njegov absolutni favorit sushi, ki ga rad poizkusi v restavraciji, doma pa pogosto pripravlja jajca in japonske palačinke. V kuhinji ne mara nereda in gneče, zato najraje ustvarja v miru – predvsem za družinske prijatelje in svojo družino.

Njegov vzornik je Gordon Ramsay, najraje kuha z mesom, čebulo in česnom, med sladicami pa prisega na sufle. Čeprav ne mara brokolija in bučk, si z veseljem privošči sladoled in občasno pico, ko mu jo mama dovoli. Doma je najbolj priljubljen družinski recept hobotnica v solati. Poleg kuhanja se rad posveti tudi tenisu in ima prav poseben hobi – pletenje kap! Najljubša knjiga? Pet prijateljev.