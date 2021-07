Ota Širca Roš: Tu sva se spoznala in sem se vračava vsako poletje

Ta trenutek je idealen oddih to, da vem, da se imata mulca super, jaz pa lahko preberem knjigo. Če bi me vprašali pred nekaj leti, bi bil odgovor stoodstotno drugačen in bi naju z možem raje postavila v kakšne divje neraziskane kraje med pozabljena plemena ali pa v kakšno žurersko okolje. Morda spet čez nekaj let (smeh).Preberite intervju na onaplus.si