Ota Roš ni mogla verjeti, kakšen je bil Edi Pucer

Jonas Žnidaršič in Edi Pucer pred 23 leti v oddaji Brez zavor. FOTO: Voyo.si

V četrtkovi oddaji 24ur popoldne so se vrnili v leto 1997, ko so Slovenci vsak teden komaj čakali oddajo Brez zavor oziroma kasneje Brez zapor z. V enem izmed skečev je sodeloval tudi mladi, ki je bil v vlogi novinarja. Ko je bilo prispevka konec, se Ota Roš ni mogla zadržati in se je od srca nasmejala.»Edi, res al' kaj? Neprecenljivo. A si dobil Pulitzerja za ta prispevek?« je dejala v smehu. Edi je odvrnil, da se ji bo tudi on smejal čez 23 let in rekel: »Poglej, takrat je imela še vse lase.« Ota se je strinjala, da ji je dobro vrnil.Edi Pucer v oddaji 24ur sodeluje že od samega začetka, že precej časa pa ga lahko spremljamo v duetu z. Začel je kot novinar, njegov prvi prispevek pa je bil o brezdomcih, s katerimi je preživel nekaj dni in naredil reportažo.