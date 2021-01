Osupla nad novico o nosečnosti

Lana bo letos dopolnila pet let. FOTO: INSTAGRAM

Priljubljena slovenska pevkase je pred kratkim znašla na naslovnici ene od slovenskih tabloidnih revij, v kateri so zapisali, da dolgonoga lepotica pričakuje svojega drugega otroka. Novica o nosečnosti se je razširila kot požar, vendar se Manca na govorice ni odzvala. Pozneje smo izvedeli, da pevka, ki je lani septembra dopolnila okroglih štirideset let, ni v sladkem pričakovanju in da jo je novica, ki je novinarji pri njej niso preverili, močno osupnila. Manca o nepreverjenih govoricah še vedno molči, saj svoje zasebnosti nikoli ni rada razkrivala pred očmi javnosti, zato pa svoje zveste sledilce in oboževalce rada razveseljuje z majhnimi, a zanjo izjemno pomembnimi utrinki iz vsakodnevnega življenja. Pred kratkim je tako razkrila, kaj naredi čisto vsako jutro, a tega pred leti še ni počela. Svojim oboževalcem je zaupala, da še pred petimi leti ni pila kave, po rojstvu hčerkice, ki bo marca dopolnila pet let, pa je postala prava kavna odvisnica. »V zadnjih letih sem postala prava odvisnica od kave! Spijem jo čisto vsako jutro, odkar se je rodila Lana. Prej je sploh nisem pila ... Danes si ne predstavljam začetka dneva brez nje. Doma, na snemanju, kjer koli ... Taka fina, z mlekom in agavinim sirupom! Za super štart dneva,« je na družabnih omrežjih zapisala Manca.