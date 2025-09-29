Ob zvokih skupine Batista Cadillac se je v restavraciji Cubo kar iskrilo od veselega druženja in mehurčkov, saj so si priljubljeni francoski šampanjci Moët & Chandon prav to legendarno ljubljansko restavracijo izbrali za svojo novo osrednjo postojanko v prestolnici.

Gostje so uživali ob izbranih okusih Mediterana, z navdušenjem poskusili Moët & Chandon grand vintage letnik 2016 ter nazdravili odprtju prenovljene terase in novemu sodelovanju.

Mlada zakonca Tina in Tomaž Martinšek, ki na Instagramu in TikToku ustvarjata pod nazivom Gremo jest.

Cubo je še posebej priljubljen med slovenskimi poslovneži.

Kot je poudaril Ivan Novak, market manager za balkansko in mediteransko regijo pri Moët Hennessy, so ti šampanjci že skoraj tri stoletja najbolj priljubljeni šampanjci za osebna praznovanja in za obeleževanje pomembnih zgodovinskih in prazničnih dogodkov.

»Moët & Chandon in Cubo imata veliko skupnega, zato je bil izbor za našo osrednjo postojanko v Ljubljani logična odločitev,« je dejal. Z njim se je strinjal Boštjan Trstenjak, ki jo Cubo kot majhno restavracijo s 40 sedeži ustanovil pred 23 leti. »Odtlej smo precej zrasli, saj imamo 140 sedežev v notranjosti in še 120 na prenovljeni terasi. Ves čas želimo našim gostom, med katerimi je veliko stalnih, zagotavljati jedi iz najbolj svežih in najkakovostnejših sestavin. Zato smo ponosni, da postajamo ambasadorji šampanjcev, ki so pomemben del naše vinske kleti, ki sicer obsega več kot 500 etiket,« je pojasnil.

Nan Jordan, Matjaž Tomlje, Janko Zrim in Ivan Novak

Na dogodku sta uživala tudi novinarka Kaja Kovič in Primož Inkret, direktor PM Poslovni mediji

Novemu sodelovanju so gostje nazdravili tudi s pokušino najnovejšega letniškega šampanjca Moët & Chandon grand vintage 2016, ki jih je navdušil z zaokroženim in mehkim okusom.