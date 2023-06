Oropali citrarko Tanjo: Mrhovinar je doma 100 m od mene (FOTO)

»Prosim za pomoč. Nekdo mi je ob 14.50 v Nožicah v bližine hiše nekaj metrov od ceste in prehoda za pešce ukradel stojalo za citre in stol. Moški je bil s kolesom, star 50 do 60 let, imel je rdečo kapo in se peljal proti Domžalam. Upam, da ga je ujela kakšna kamera. Prosim za informacije, če je kdo kaj videl in delitev. Hvaaala,“ je na Facebooku obelodanila naša uspešna citrarka Tanja Zajc Zupan.

Dobri dve uri kasneje je zapisala, da so podstavek za citre in stol našli. »Ja, šla sem v domačo gostilno, kjer so imeli homški gasilci sestanek za veselico in identificirali kradljivca. Mrhovinar železa in rostfraja je doma 100 m od mene. Pa saj ni res! No, se je pa tip opravičil. Miza in stol sta zdaj v moji garaži. Najprej pa sem šla na domžalsko policijo. Policistka je bila zelo korektna in naredila načrt akcije, vendar so policiste prehiteli izkušeni domači fantje,« piše v šoku.

Za nameček ji je sosedova hči poslala še fotografijo, ko je zalotila tatu. »Frajer (beri kradljivec) je prišel z biciklom in to 2x.«