Oriana Girotto prodala avto v petih minutah, to je razlog

Priljubljena televizijska voditeljica in gostiteljica različnih oddaj Oriana Girotto je na družbenem omrežju Facebook s sledilci delila daljši zapis o prednostih življenja v centru mesta. V petih minutah je vsestranska Oriana prodala avto in se, kot je zapisala, »končno osvobodila svoje ruske rulete«.

Bila je obupana, saj se je spet pokvaril motor. Zato se je Oriana, ki živi v centru mesta, odločila za prodajo in upa, da bo brez lastnega avtomobila zdržala več kot leto dni. »Končno sem se osvobodila svoje ruske rulete – avta, tistega brezna brez dna, ki mi je onemogočal dolgoročne načrte, saj je od mene ciklično zahteval finančno žrtvovanje.«

Prednosti življenja v mestu

Zaradi nepredvidljivega delovnega časa, saj je med drugim tudi učiteljica in uspešna turistična vodička, ji je življenje v centru pisano na kožo. Ljubljana je zeleno mesto in ponuja preživljanje prostega časa med krošnjami dreves v Tivoli parku ali na Gradu, Rožniku, Golovcu, skratka vse je blizu. Tudi s kolesom.

»Živeti v centru z mestnimi ponudbami je zame najbolj ekološki, zdrav, udoben, trajnosten, prijeten, sproščujoč in varčen način – protitok trenda, ki ga mnogi ne razumejo a, ki te dejansko razbremeni in osvobodi suženjstva materialnih dobrin in njihove velikosti.«

Pod objavo se je usul plaz komentarjev, objavljamo le nekaj izmed njih.

»Jaz brez avta živim že sedem let in bom nadaljevala. Imam kolo, veliko hodim in ko je nuja koristim Avant2Go. Čutim, da je to moja odgovornost, ker živim v mestu, in se avtu lahko odpovem. Oriana, podpiram te, lahko zdržiš več kot eno leto«, »Dobro si povedala. Jaz sicer imam avto, ampak kot da ne bi. Vzeli so mi namreč izpit«, »Obala je zakon«.

