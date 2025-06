Opomin, da pravice niso samoumevne (FOTO)

V Slovenskem mladinskem gledališču so premierno uprizorili predstavo 55. člen, poimenovano po členu slovenske ustave, ki zagotavlja pravico do svobodnega odločanja o rojstvu otrok. Režiserka Tjaša Črnigoj jo je zasnovala kot odziv na vse bolj prisotne težnje po retradicionalizaciji družbe in omejevanju že pridobljenih pravic – v Sloveniji in širše.

Navdih za uprizoritev je bila knjiga Kako smo hodile v feministično gimnazijo, ki jo je uredila Vlasta Jalušič. Besedilo temelji na arhivskem gradivu in pogovorih z ženskami, ki so bile ključne v boju za pravico do odločanja o rojstvu otrok: Mojco Dobnikar, Matejo Kožuh Novak, Sonjo Lokar, Metko Mencin, Tanjo Rener, Mirjano Ule, Živo Vidmar in Vlasto Jalušič. V ospredju predstave je intimen vpogled v osebne zgodbe teh žensk, ki so kljub nasprotovanju vztrajale in si izborile pravico, ki danes deluje samoumevno, a je bila plod dolgotrajnega in napornega boja. Predstava slavi solidarnost, zavezništvo in povezovanje, ki so bili ključni za ohranitev in zaščito.

Igralka Anja Novak je po premieri zbrano druščino prijazno pogostila s pito.

Irena Matko Lukan, urednica otroškega leposlovja pri Mladinski knjigi, in režiserka Tjaša Črnigoj, ki jo je navdihnila knjiga Kako smo hodile v feministično gimnazijo.

V njej nastopajo Tamara Avguštin, Anja Novak, Katarina Stegnar in Miranda Trnjanin, ki so skupaj s Črnigojevo tudi soustvarjalke scenarija. Umetniško ekipo dopolnjujejo Tijana Todorović (scenografija in kostumografija), Urška Brodar (dramaturgija), Tomaž Grom (glasba in zvok), Ana Čigon (video), Borut Bučinel (svetloba in video), Mateja Dermelj (lektorica) in Urša Červ (vodja predstave).