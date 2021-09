Operna noč napolnila Glavni trg (FOTO)

Maribor je že šestič organiziral brezplačno operno noč, a tokrat ne v Mestnem parku, kjer je bila doslej na promenadi, temveč sredi mesta, saj se promenada prenavlja.



Na dogodek, s katerim se je mesto poslovilo od poletnega dogajanja na prostem in s katerim so uradno odprli prenovljen Glavni trg, je prišlo približno tri tisoč obiskovalcev, tistim zunaj ograje ni bilo treba izpolnjevati PCT-pogojev. Orkester SNG Maribor je vodil dirigent Simon Krečič, na odru pa so zapeli njihovi najboljši, Sabina Cvilak, Jaki Jurgec, Martin Sušnik, Valentina Čuden, Petya Ivanova, Irena Petkova in Andreja Zakonjšek Krt.

