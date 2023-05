Opa, tega od Ane Klašnja ne bi pričakovali (FOTO)

Ana je že dolga leta članica ansambla Opera balet Ljubljana. »Ana Klašnja je leta 1998 končala Srednjo glasbeno in baletno šolo v Ljubljani in za uspešno delo prejela Škerjančevo nagrado. Od leta 2001 je stalna članica, od leta 2015 pa priznana solistka baletnega ansambla SNG Opera in balet Ljubljana,« je zapisano na spletni strani ljubljanske institucije.

Menili smo, da morajo balerine skrbno paziti na svojo postavo in vnos prav vsake kalorije pretehtati. Zato nas je objava balerine, zdaj pa spet žirantke v novi sezoni Slovenija ima talent, presenetila. Prikazuje namreč Ano z velikim kozarcem piva v roki. Zapis »konc za dons«, pa pojasnjuje, čemu dviga v zrak poln kozarec. Na zdravje, ji želimo tudi iz uredništva.