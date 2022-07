Opa, ste videli v kakšen luksuzen resort se je preselila Rebeka Dremelj (VIDEO)

Rebeka Dremelj se je z družino vkrcala na letalo za Dubaj, od tam naprej pa jo je pot zanesla na Zanzibar. A sanjske počitnice so se začele vse prej kot sanjsko. Na instagramu je povedala, da do zadnjega dne niso vedeli, ali bodo sploh lahko odpotovali.

Dopust si je družinica razdelila na dva dela. Prvi del so preživeli med domačini, brez razkošja in zgolj z osnovnimi življenjskimi potrebščinami. Odkrivali so lokalne bisere in spali pri domačinih. V vasi so praznovali rojstni dan Rebekinega moža Sandija, tamkajšnji osnovni šoli pa so darovali osnovne šolske pripomočke.

Drugi del dopusta pa so se preselili v luksuzne hiške, ki so v lasti Slovenke. Rebeka jih je pokazala na instagramu.