Opa! Ste videli, kako se je Tanja Ribič poklonila očetu svojih otrok? (VIDEO)

Skupaj sta že 30 let in sta eden najbolj znanih in uspešnih slovenskih parov na sceni. Ob tej obletnici je pevka in igralka Tanja Ribič pokazala posnetek, ob katerem je zapisala, da je skupaj s svojim partnerjem Brankom Durićem - Djurom že 30 let.

»Hvala tebi, ker si me našel, da sem se našla … Danes je natanko 30 let, odkar je preskočila iskra. Nikomur se ni sanjalo, kaj bo vse zanetila. Prenesla je vsa gašenja in uspelo ji je požgati vse trnje,« je zapisala Ribičeva.

Romantik po duši je tudi Branko, ki je svoji ljubi ženi namenil lepe besede. »Kaj drugega naj ti povem kot to, da iz vsega srca – hvala. Hvala za teh bleščečih 30 let,« je zapisal na facebooku.

Sicer pa imata Tanja in Branko dve odrasli hčerki, Zalo in Elo, Branko pa ima iz zakona s prvo ženo še sina Filipa, ki je star 30 let in je velik navdušenec nad fotografijo in glasbo.