Opa, slovenska vplivnica dviga temperaturo na spletu: jo prepoznate? (FOTO)

Mladi osebni trenerki in vplivnici Patricii Pangeršič na instagramu sledi 84.000 ljudi. Temnolasa lepotica, ki jemlje dih s svojim izklesanim telesom, kljub svoji mladosti ve, kako najti motivacijo, energijo in disciplino, da se človek odlično počuti v svojem telesu in je na koncu zadovoljen sam s sabo in svojim napredkom.

Trenutno se nahaja na dopustu, kjer brezskrbno uživa v družbi prijateljev in svojega zaročenca. Vedno nasmejana Patricia je s svojimi sledilca delila tudi zabavno anekdoto, kako so po njeni krivdi izgubili sidro njihovega plovila. In to kljub temu, da je pred časom opravila izpit za voditelja čolna.