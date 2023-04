Slovenska pevka na kolenih

Nika Zorjan, slovenska pevka zabavne glasbe, se je širši javnosti prvič predstavila leta 2010, kjer je nastopila v prvi sezoni oddaje Slovenija ima talent. Od takrat je sodelovala na mnogih festivalih, svoje poslušalce pa rada preseneča z različnimi svetovnimi priredbami.

S svojo ekipo, kot vedno tudi te dni, pridno ustvarja v glasbenem studiu, tokrat pa je sledilce na družbenih omrežjih navdušila z objavo provokativne fotografije zunaj studijskih prostorov z zapisom:

»Še 72 dni do poletja in poletnih koncertov!«

Pod objavo so se usuli komentarji oboževalcev in prijateljev. »Štrikci pokajo od veselja!«, »Ufffffffff ...«, »Woww, prelepo« so le trije med njimi.

