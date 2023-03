Opa! Sanjski Blaž ni več samski: mimogrede skritiziral bivšo Kristino

Blaž Kričej Režek, ki smo ga spremljali v zadnji sezoni šova Sanjski moški ni več samski, je potrdil voditeljici Lei Mederal Gams, ki vodi oddajo Potep z Leo. Njegova izbranka ni Kristina, ampak neka druga lepotica, o kateri ni želel veliko povedati. Dejal je, da njuno partnerstvo »mora ostati še skrivnost«, a je Lei vseeno namignil, da njegova draga prihaja iz Gorenjske in da ga je na njegovem dekletu pritegnilo več stvari: »Je naravna lepotica, visoka, fit, z lepo postavo.« Všeč mu je tudi njen karakter in da rada poskuša nove stvari ter ne nazadnje, da »me uboga«, se je nasmejal Blaž.

O tekmovalki Kristini Miler, ki jo je v šovu izbral za svojo sanjsko partnerico, je dejal, da je bil po koncu šova »razočaran nad njo«. Ni mu bilo všeč, da se mu je v življenju po oddaji predstavila drugačna, kot je bila med snemanjem. »V oddaji sva se razumela dobro, potem pa niti približno ne več. Peljal sem jo na morje in kmalu uvidel, da to ne bo nikamor peljalo. Dal sem ji možnost za zmenkarije po šovu. Ona je pričakovala, da bova avtomatsko par, ampak sem jo moral še prej spoznati. In ni bila takšna, kot se je predstavila v šovu, niti po značaju. To me je najbolj prizadelo,« se je Lei izpovedal Blaž.