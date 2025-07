Opa! Natalija Verboten vroča, kot že dolgo ne: intimne predele prekrila z lubenico (FOTO)

Priljubljena pevka Natalija Verboten je s svojimi vročimi poletnimi fotografijami na Instagramu poskrbela, da se je marsikomu dvignila temperatura – in to ne zaradi sonca. Tokrat je šla še korak dlje: oblačila je odvrgla, svoje čare pa zakrila kar z lubenico - z dvema sočnima polovicama sladkega poletnega sadeža.

Natalija, ki že dolga leta navdušuje občinstvo s svojo energijo, nasmehom in glasbo, je tudi to poletje pokazala, da je v življenjski formi. Najprej je pozirala v bikinkah, nato s pomarančo, čisto za konec pa udarila z najbolj pikantno objavo - prekrita z lubenico.

Ob fotografiji je zapisala: »Sonce, morje in lubenica, danes najboljši trio.«

In sledilci? Popolnoma navdušeni. Komentarji v slogu »vroče«, »bomba«, »top si!« so kar deževali, številni pa so se strinjali, da pevka s fotografijami dih jemajoče izžareva samozavest in igrivost.

Fotografijo so z všečki in komentarji podprli mnogi znani obrazi, med njimi tudi fotograf Tibor Golob, ki tudi stoji za objektivom te vroče serije.»Čeljusti so mi dol padle!« je zapisal ob objavi.

Ali gre le za poletni fotografski utrinek ali pa Natalija pripravlja kaj več? Morda novo pesem, projekt, videospot? Uradno ostaja skrivnostno tiho, a jasno je, da nekaj kuha.

Spomnimo, da je Natalija že lani razkrila novo plat sebe z izidom čutne pesmi Amore mio, ki jo je občinstvo odlično sprejelo. Zdaj, pri 48 letih, pa dokazuje, da je bolj samozavestna, sproščena in karizmatična kot kadarkoli prej.