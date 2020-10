Omislil si je osebnega šoferja

Štajerski Brendi v zadnjih dneh rad poudari, da si je omislil nekaj posebnega. Nekaj, česar nima ravno vsak glasbenik oziroma česar menda nima nihče od njegovih kolegov. Po novem ima namreč kar osebnega šoferja! Naokrog ga prevaža glasbeni kolega in prijatelj Branko Sitar oziroma Štajerski Mišo.



Poznata se že skoraj dvajset let in Mišo je bil tudi prvi, ki je Brendiju pomagal na glasbeni sceni. Letos februarja sta izdala prvo skupno zgoščenko Najlepše pesmi za srce in dušo, pogosto sta skupaj nastopala in letos nameravata posneti tudi duet. Zdaj pa se skupaj še vozita. »Mišo ima doma nekaj starodobnih vozil in enkrat sva se ob kavi malce šalila, da bi me glede na to, koliko jih ima, lahko pravzaprav vozil na nastope. Potem pa je šalo vzel precej resno in me je zdaj že večkrat peljal,« pravi Štajerski Brendi. Ker se je število nastopov zaradi korone močno skrčilo, se skupaj odpeljeta tudi kam drugam. »Tudi h kakšni ljubici me je že peljal,« se pošali Brendi. Seveda se tu in tam, ko se kam odpravita, spije tudi dobra kapljica, ki jo obožujeta oba, toda Mišo, ki je prevzel vlogo voznika, takrat pije vodo.



»Ne gleda ravno veselo, a tako pač je. Zato pa včasih jaz popijem kakšno namesto njega in mu nato povem, kakšna se mi je zdela, tako da ne gre v nič,« se zasmeji glasbenik. Čeprav nekateri mislijo, da je iz kdo ve katerega razloga trenutno brez šoferskega izpita in avta, Brendi poudarja, da nikakor ni tako. »Niso mi vzeli ne enega ne drugega, kot nekateri govorijo. Gre za začasno prijateljsko pomoč, uslugo, ki je nastala iz naključne šale. Čez čas bova morda zamenjala vlogi in bom za volanom jaz, Mišo pa bo imel šoferja. A trenutno mi to godi, če pošteno povem. Kakšen kozarček, ki ga sicer ne bi spil in tudi ne smel spiti, si lahko privoščim, pa še počivam med vožnjo,« razloži. Nad prijateljem za volanom se ne pritožuje, ravno nasprotno. Mišo je zelo dober šofer, vozi po predpisih in doslej nista imele niti ene neprijetne izkušnje. »Poudariti moram, da delo šoferja Štajerskega Brendija opravlja zelo odgovorno,« se smeji.