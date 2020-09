Omar Naber v velikem pričakovanju

Omar se vedno trudi, da bi sebi in drugim polepšal dan. FOTO: FACEBOOK

Hvaležnost ljudi in nasmehi na obrazih dajejo navdih in motivacijo za pisanje in igranje.

Naj bo še tako nenavadno, a ljudje so bolj radovedni, kaj počnejo slavni, ko niso na očeh javnosti.je eden tistih, ki se za odrom obnašajo povsem drugače, kot bi pričakovali. Vsi ga poznamo kot odličnega vokalista, le malokdo pa kot preprostega fanta, ki je zadovoljen z malim, daje pa veliko. Z glasbo se preživlja, vse drugo pa počne spontano in po svoje, nikoli zato, da bi pritegnil oči javnosti.Nasprotno – ne mara hvalisanja, zato pravega Omarja poznajo le tisti, ki so ga že srečali. Kljub temu da se preživlja izključno z glasbo, je že v obdobju številnih koncertov vedno našel čas za pomoč na več sto dobrodelnih prireditvah, za druženje s prijatelji ob kitari ali pa le za sproščen pogovor z mimoidočim.Njegovi podvigi majhnih pozornosti segajo že v srednješolska leta, ko je na bankomatu našel pozabljeni denar in ga odnesel na banko ter s tem požel začudenje in hkrati občudovanje. Kot zgled drugim je bil pohvaljen tudi pred razredom, iz banke so mu v zahvalo poslali darilo in že takrat je pokazal svojo naravo. Čeprav jih šteje 39, ohranja razigranost in optimističen pogled na življenje. Kljub poplavi današnje glasbe so njegove pesmi najstnikom všeč, ker odražajo mladostno energijo.Tako je 18-letnaza rojstni dan dobila prav posebno darilo, ki si ga bo zapomnila za vse življenje. Domači so ji čez oči dali prevezo, potem pa ji je Vse najboljše zapel poseben gost – Omar, ki jo je tako osupnil, da je izgubila zavest. Pevec pravi, da mu hvaležnost ljudi in nasmehi na obrazih dajejo navdih in motivacijo za pisanje in igranje, in ker se dobro z dobrim vrača, tudi njega kmalu čaka nekaj lepega, čeprav o tem še vedno skrivnostno molči.