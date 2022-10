Omar Naber o življenju v tujini: Londončanke se za vikend sprostijo ob vinu, domov odhajajo bose in ...

Šarmantni pevec Omar Naber je pred kratkim, po dolgih letih, obiskal London, kjer je dobro leto tudi živel. V raznih kotičkih mesta mu je bilo lepo obujati spomine na nepozabno izkušnjo, ki ga je izoblikovala bolj, kot si je mislil. »Kakih 10 let nazaj sem se odločil malce presekati rutino in spoznati življenje tudi v drugih dimenzijah. London se mi je zdel odlična destinacija, saj je to zelo glasbeno mesto, kjer se je glasbena industrija pravzaprav rodila. Življenja tam se ne da primerjati z našim. Naj izdam, da je kvaliteta življenja pri nas neprimerno višja. Tam je revežev, ki živijo iz dneva v dan, nešteto. Če se v Londonu ne znajdeš, si kaj hitro na cesti. Konkurenca na vseh področjih ni samo huda, temveč kruta. Vsak se bori za svoj košček kruha in za svoj prostor pod soncem. In ko je prebivalcev na enem mestu 14 milijonov, je borba huda. Vsako leto se tja odpravim vsaj enkrat, obujat spomine in pozdravit prijatelje, ki sem jih v času bivanja v Angliji spoznal. Tja se dolgoročno ne bi preselil nikoli, razen če bi se ponudila priložnost za podpis pogodbe s kako močno tamkajšnjo glasbeno založbo«, je povedal Omar, ki pa ni pozabil niti londonskih deklet.

Omar se v London ne bi več preselil. FOTO: Osebni arhiv

»Mlade Londončanke so precej drugačne od Slovenk. Za vikende se brez sramu sprostijo ob pivu in vinu in domov odhajajo bose, z visokimi petkami v rokah. Nimajo težav z ogovarjanjem naključnih in mimoidočih moških, kar se mi na nek način zdi simpatično. Tudi meni se je to večkrat zgodilo, kar sem si vsakič vzel kot kompliment. Ko pa je med tednom treba biti resen, se vsak drži zase. Recimo, na podzemni železnici je lahko vlak nabito poln, a je popolna tišina. Lahko rečem, da sta življenje v Sloveniji in življenje v Veliki Britaniji, vsaj v Londonu, kot dan in noč. A vseeno se bom vedno vračal tja. Po spomine, po mladost.«